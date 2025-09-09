Messina. Ruba profumi e cosmetici e scappa in motorino... rubato pure quello: arrestato 31enne

E' stato fermato dai carabinieri

Nelle prime ore del mattino di sabato scorso, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina, nella flagranza di reato, hanno arrestato e posto ai domiciliari un 31enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato e ricettazione.

A seguito di una segnalazione pervenuta all’utenza di pronto intervento 112, la “gazzella” dell’Arma è intervenuta nella zona sud del capoluogo peloritano, laddove era stato segnalato un furto in un esercizio commerciale.

Sul posto i Carabinieri hanno fermato un uomo che si stava allontanando frettolosamente alla guida di uno scooter, su cui aveva caricato un trolley con all’interno grimaldelli e oggetti atti allo scasso, nonché profumi e cosmetici, che risultavano essere stati rubati poco prima dal negozio segnalato.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri il fermato, dopo aver forzato una serranda d’ingresso dell’esercizio commerciale, si era introdotto nel negozio per rubare i prodotti poi ritrovati nel trolley in suo possesso. Al momento dell’arrivo della pattuglia, si era poi allontanato a bordo di uno scooter che risultava essere stato rubato a Tremestieri.