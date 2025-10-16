 Messina. Rubano lo zaino di un capotreno, arrestati due uomini

Redazione

giovedì 16 Ottobre 2025 - 16:55

La Polizia Ferroviaria ha rintracciato i due nei pressi della stazione centrale basandosi sulla descrizione fornita dalla vittima

MESSINA – Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due soggetti, presunti autori del furto di uno zaino ai danni di un capotreno. Era stata la stessa vittima del furto a contattare la Sezione Polizia Ferroviaria di Messina, fornendo una descrizione dei due.

I poliziotti quindi hanno perlustrato le pertinenze della stazione Messina Centrale bloccando, nella vicina piazza, i soggetti corrispondenti alla descrizione. Gli stessi erano in possesso di uno zaino con logo FS. Inoltre, nelle immediate vicinanze, sono stati rinvenuti anche il chiavistello, la torcia di segnalazione ed il giubbotto catarifrangente in uso ai ferrovieri.

Accompagnati dai poliziotti negli uffici della Polfer, sono stati sottoposti a perquisizione e trovati altresì in possesso di un paio di forbici. Da ulteriori accertamenti è emerso che uno dei due era inottemperante da tempo all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e l’altro è soggetto a diversi decreti di espulsione prefettizi ed ordini del Questore di lasciare il territorio nazionale.

