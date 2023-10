Messina. Sabato al Verona Trento il "Linux day 2023" - Tempostretto

Convegni, spazi per l'assistenza tecnica, gadget, dibattiti e dimostrazioni pratiche

L’istituto di istruzione superiore Verona Trento di Messina, in collaborazione con l’ordine degli ingegneri, Google Developer Group (Gdg) Nebrodi e Women Techmakers, organizzerà il “Linux Day 2023” a Messina, il prossimo sabato 28 ottobre, dalle 9 alle 13.

L’evento è organizzato nell’ambito della principale manifestazione italiana dedicata a Gnu/Linux, al software libero, alla cultura aperta ed alla condivisione che prevede decine di eventi in tutta Italia, con centinaia di volontari coinvolti e migliaia di visitatori per celebrare insieme la libertà digitale. Dal 2001 il Linux Day è difatti un’iniziativa distribuita per conoscere ed approfondire Linux. Si compone di numerosi eventi locali, organizzati autonomamente da gruppi di appassionati nelle rispettive città, tutti nello stesso giorno. In tale contesto si possono trovare convegni, spazi per l’assistenza tecnica, gadget, dibattiti e dimostrazioni pratiche.

A Messina l’importante convegno si terrà in presenza nell’aula magna “Smiroldo” dell’I.I.S. “Verona Trento”, in Via Giuseppe Natoli 72. Sarà aperto a tutti gli appassionati di tecnologia, gratuito ma con posti limitati (necessaria la registrazione dal sito https://linuxday.veronatrento.it). Dopo i saluti istituzionali della dirigente scolastica, prof.ssa Simonetta Di Prima, interverranno i relatori: l’Ing. Francesco Pagano (docente dell’IIS Verona Trento, organizer del GDG Nebrodi e organizzatore dell’evento) terrà l’introduzione; l’Ing. Daniele Nobile (CEO di Buniq s.r.l.) su Tra soluzioni open source e proprietarie: modelli di business a confronto; l’Ing. Angelo Zaia (ceo di SmartMe.IO) su Progettare sistemi resilienti; Ing. Marco Garofalo (dottorando in Intelligenza artificiale) su Modelli e soluzioni di Explainable Artificial Intelligence (Xai); il dott. Domenico Cutrupi (ingegnere cloud di Par-Tec S.p.A.) su Open H24 Source – Daily Review.