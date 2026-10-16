 Messina. Sabato l'Alzheimer Fest a Villa Dante

Messina. Sabato l’Alzheimer Fest a Villa Dante

Redazione

Messina. Sabato l’Alzheimer Fest a Villa Dante

venerdì 16 Ottobre 2026 - 08:00

Tra gli altri presente anche il Policlinico

Una giornata che unisce informazione e condivisione di esperienze. Sabato 17 ottobre, a Villa Dante, la Geriatria del Policlinico di Messina, insieme ad altre realtà, sarà protagonista dell’Alzheimerfest.

Una manifestazione di carattere nazionale che si svolge in diverse città italiane e che vede Messina come 19° tappa. È organizzata dall’Associazione Alzheimer Fest e promossa in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Messina; partner scientifico l’associazione italiana di psicogeriatria.

Un evento, che quest’anno compie 10 anni, a cui prenderanno parte più associazioni di settore e durante il quale all’informazione medica si affiancherà anche la prevenzione con controlli cognitivi, consigli sull’invecchiamento cerebrale; ma anche suggerimenti per gli assistenti familiari e supporto psicologico. Spazio anche per l’arte e gli spettacoli.

“Sarà un’occasione – sottolinea il prof. Giorgio Basile, direttore dell’Unità di Geriatria ed ex presidente dell’Associazione di Psicogeriatria – per stare insieme in un clima di festa. Ci saranno operatori sanitari, pazienti, assistenti familiari e cittadini, per discutere, riflettere, ascoltare, aiutare e giocare. Tutto ciò in un’ottica di crescita, anche per una maggiore sensibilizzazione evitando discriminazioni, ma favorendo dignità, cura, speranze e allegria”.

“È fondamentale – sottolinea la direttrice generale Elvira Amata – promuovere una cultura della cura capace di mettere al centro la persona, sostenere le famiglie e valorizzare il ruolo degli assistenti familiari. Iniziative come questa contribuiscono a diffondere consapevolezza, superare pregiudizi e favorire una rete di solidarietà tra professionisti sanitari, associazioni e cittadini. La partecipazione del nostro Policlinico testimonia l’attenzione dell’Azienda verso un’assistenza sempre più vicina ai bisogni delle persone e orientata alla dignità e alla qualità della vita”.

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