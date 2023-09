Messina. San Michele, sabato in festa e domenica la processione - Tempostretto

Ecco il programma dei festeggiamenti

MESSINA – “The soul men” è lo spettacolo musicale che ieri sera ha aperto i festeggiamenti per San Michele, a Giostra alto. Oggi, invece, alle 18, messa prefestiva presieduta da don Angelo Grasso della comunità parrocchiale San Matteo dei salesiani di Giostra, mentre alle 21 è in programma uno spettacolo musicale con Radio Zenith. In primo piano artisti di strada, ballerini, musicisti e con Enzo Piedimonte e la sua pizza fritta napoletana. E, ancora, altre bancarelle con cibo di strada e oggettini. Lo spettacolo è offerto dal Comune di Messina e animato dall’associazione culturale “San Michele”.

Domenica primo ottobre, ore 11, ci sarà la messa celebrata dal parroco Carlo Olivieri e alle 17 sarà presieduta da padre Nino Morabito, neo sacerdote e segretario personale del vescovo ausiliare monsignor Cesare di Pietro. Seguiranno processione, sorteggio e giochi d’artificio.