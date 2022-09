Messina sballata, Polizia ha sequestrato 35 chili di droga in estate - Tempostretto

Lo stupefacente è stato trovato durante i controlli del progetto Estate Sicura della Questura.

MESSINA – Marijuana, crack e cocaina. In 3 mesi di controlli sulle strade, nelle abitazioni dei sospettati e nei locali, la Polizia ha sequestrato di tutto, soprattutto tra i giovanissimi. Ben 35 i chili di droga sequestrati complessivamente, nell’ambito della campagna “Estate Sicura”.

Per il Questore di Messina Gabriella Ioppolo, che ha voluto il progetto, il bilancio è positivo, partendo proprio dalla tanta sostanza stupefacente tolta dal mercato.

I controlli effettuati lungo le strade, in ogni quartiere, nei tanti lidi, bar e discoteche, sono stati quotidiani. In numeri, sono 23.841 le persone e 10.076 i veicoli che sono stati verificati.

Durante l’estate sono 68 le persone arrestate e 249 quelle denunciate per i reati più disparati, tra cui furto, rapina, rissa e porto abusivo d’armi.

Sempre più in campo, poi, gli acquascooter, che hanno permesso di vigilare su 1500 miglia di coste sullo stretto di Messina, a Taormina, Giardini Naxos, Patti, Capo d’Orlando e Lipari. Grazie alle moto d’acqua, i gli agenti sono riusciti a dare aiuto a 5 barche in difficoltà, soccorrendo quelli che erano a bordo.

Infine l’appena trascorsa estate ha impegnato la Questura di Messina nei numerosi servizi organizzati per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, in primis per le delicate operazioni relative ai 9 sbarchi che hanno condotto all’identificazione, al fotosegnalamento ed alla collocazione di oltre 2.200 migranti soccorsi in mare. Parallelamente, gli immediati accertamenti hanno spesso consentito di risalire ai presunti scafisti indiziati del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.