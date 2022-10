Messina. "Scienza e Protezione Civile", istituzioni a confronto sul tema della prevenzione - Tempostretto

La fragilità del territorio resta argomento centrale nella settimana sulla sicurezza

MESSINA – La settimana dedicata a sicurezza del territorio e prevenzione sta per volgere al termine ma a Messina gli eventi continuano, per analizzare e studiare quali siano i modi migliori per informare i cittadini e far sì che i loro atteggiamenti possano essere quelli giusti in caso di “eventi che speriamo non capitino mai”. Dopo l’adesione di ieri del Comune alla campagna nazionale “Io non rischio”, oggi nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli studi di Messina si sono aperti i lavori del convegno “Scienza e Protezione Civile. Dalla conoscenza dei rischi alla prevenzione”.

L’importanza di fare rete

E al tavolo erano sedute tutte le Istituzioni locali, regionali e nazionali impegnate attivamente per la sicurezza del territorio. Al fianco del Prorettore vicario Giovanni Moschella c’erano il sindaco Federico Basile e la prefetta di Messina Cosima Di Stani. Moschella ha sottolineato come questo genere di eventi siano studiati per unire “ricerca scientifica, conoscenze professionali e azioni di tutela applicabili ed applicate alla protezione civile. L’Ateneo è stato ben lieto di accogliere questa attività che si collega alle tante attività scientifiche messe in campo, in questi anni, a beneficio di tutto il territorio”.

Gli enti a confronto

Anche il sindaco e la prefetta hanno sottolineato l’importanza di un confronto del genere, soprattutto per sensibilizzare i cittadini e far sì che possano capire realmente quanto serva conoscere pienamente ciò che bisogna fare in caso di disastri. L’impegno da parte degli enti, durante l’incontro moderato dall’ingegnere Antonio Rizzo e dal professore Giancarlo Neri, ordinario di Geofisica dell’Università di Messina, è di riunirsi periodicamente per lavorare insieme verso l’obiettivo comune della prevenzione. Tra gli intervenuti ci sono stati professionisti e dirigenti di varie strutture cruciali in tal senso, come l’INGV (l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), la Protezione Civile e l’Osservatorio Geodinamico.