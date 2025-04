Messina. Scippa un donna in via Tommaso Cannizzaro, 27enne arrestato

L'intervento della Polizia dopo la segnalazione dei militari dell'Esercito impegnati nell'operazione "Strade sicure"

MESSINA – Gli agenti della Polizia di Stato di Messina hanno proceduto all’arresto di un cosentino di 27 anni, colto nella flagranza del reato di furto con strappo ai danni di una donna.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, è stato segnalato da parte di personale dell’Esercito Italiano in servizio nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” un furto con strappo ai danni di una donna, avvenuto nei pressi della villetta “Quasimodo”, in via Tommaso Cannizzaro.

Immediato l’intervento dei poliziotti delle Volanti che, con la collaborazione di personale dell’Esercito Italiano, hanno provveduto a bloccare il soggetto, che invano aveva tentato di guadagnarsi la fuga, recuperando altresì la refurtiva, ossia la borsa della donna, che le veniva subito restituita.

Il ventisettenne è stato pertanto condotto in ufficio per gli ulteriori, immediati accertamenti, all’esito dei quali l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza del reato di furto con strappo aggravato.

Dopo le formalità di rito, il ventisettenne è stato ristretto in carcere in attesa della celebrazione del rito direttissimo.