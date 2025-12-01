Messina, scuole alla Festa dell’albero

Iniziativa dell'Ordine degli Agronomi negli istituti comprensivi e superiori in città e provincia

Giovani alla scoperta della tutela ambientale e della biodiversità anche a Messina, nel giorno della Festa nazionale dell’albero.

Diverse le iniziative negli istituti comprensivi e negli istituti superiori della provincia, organizzate dall’Ordine dei Dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Messina.

Scuole cittadine e della provincia coinvolte

Durante la giornata i Consiglieri dell’Ordine hanno incontrato gli alunni di diversi istituti (I.C. “A. Luciani”, I.I.S. “Antonello” , I.C. Isole Eolie “San Domenico Savio”, I.I.S. “F. Maurolico”, I.I.S. “G. Minutoli” sezione “P. Cuppari”, I.S. “A. Manzoni” di Mistretta, I.C. “Giardini Naxos”, I.C. “Rita Levi Montalcini” di Montalbano Elicona”, I.S. “E. Ferrari” sede di Milazzo e di Barcellona, I.T.E.T. “E. Fermi” di Barcellona P.G., I.C. Alì Terme), per illustrare il ruolo degli alberi nella lotta al cambiamento climatico e per promuovere la cultura della sostenibilità.

Un olivo in segno di pace e speranza

Come segno di pace e di speranza per il futuro, l’Ordine ha donato a ciascuna scuola una pianta di olivo che si adatta ai diversi siti di impianto. Le piante, tutte certificate, sono state fornite dai premiati vivai “Salvo”di San Pier Niceto e sono statepiantumate nei giardini scolastici e curate dagli stessi studenti, creando un “bosco della pace” che potrà crescere insieme a loro.

Il Dr. Agronomo Stefano Salvo, Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Messina, ha dichiarato: “La Festa Nazionale dell’Albero rappresenta per noi un momento di incontro e di educazione ambientale. Donare olivi, alberi che da sempre accompagnano la nostra terra, significa trasmettere ai più giovani il valore della convivenza pacifica e della cura del territorio. Speriamo che questi piccoli alberi diventino presto punti di riferimento per la comunità scolastica.”

L’evento si è concluso con la piantagione delle prime piantine alla presenza dei docenti, dei genitori e dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali, che hanno espresso il loro apprezzamento per l’iniziativa e hanno confermato il sostegno a future attività di educazione ambientale.

All’iniziativa hanno partecipato i docenti del Dipartimento di Scienze e tecnologie agrarie per la transizione ecologica dell’Università di Messina, coordinato dal professor Fabio Gresta, e l’Ente Parco dei Nebrodi rappresentato dal dirigente Ignazio Digangi.