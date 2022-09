Messina. Secondo Palagiustizia negli immobili ex Cassa di Risparmio ed ex Banca di Roma - Tempostretto

Chiuso l'accordo per l'acquisizione dei locali di via Garibaldi

Il secondo palagiustizia si farà negli immobili ex Cassa di Risparmio ed ex Banca di Roma (nella foto principale), in via Garibaldi all’incrocio con via I Settembre. Due palazzi a distanza di 100 metri uno dall’altro che si trovano a 500 metri (cinque o sei minuti a piedi) dal parcheggio Cavallotti.

L’annuncio del sindaco Federico Basile: “Oggi abbiamo raggiunto un risultato davvero epocale, è chiuso l’accordo per l’acquisizione dei locali che ospiteranno la sede del secondo Palazzo di Giustizia. Dopo un trentennio di progetti e proposte fantasiose, che non hanno portato ad alcun risultato utile, la soluzione è finalmente a portata di mano. Si tratta degli immobili ex Cassa di Risparmio ed ex Banca di Roma individuati a seguito del Bando di ricerca e di verifica dei prerequisiti promosso dalla società partecipata Patrimonio Spa”.