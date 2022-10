Messina. Sei milioni di euro dalla rinegoziazione dei mutui, "serviranno contro il caro energia" - Tempostretto

Via libera dal Consiglio. Basile presente in aula come assessore al Bilancio. Le richieste dei consiglieri di FdI

MESSINA – Il Consiglio comunale, all’unanimità, con 26 voti favorevoli (sei gli assenti) ha approvato questa mattina la rinegoziazione del debito residuo, all’1 luglio 2022, dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione consentirà un risparmio di circa 6 milioni di euro che in buona parte sarà utilizzato per fronteggiare i maggiori costi dovuti agli aumenti di energia elettrica e gas. Presente ai lavori, in qualità di assessore al Bilancio, anche il sindaco Federico Basile. “La rinegoziazione dei mutui porterà all’ente un risparmio importante per far fronte ai maggiori costi dovuti all’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas. La delibera – ha aggiunto Basile – è stata approvata all’unanimità e ringrazio il Consiglio Comunale per il senso di responsabilità”.

Le richieste del gruppo di Fratelli d’Italia

Durante la discussione, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha chiesto al sindaco un impegno preciso su come investire le somme risparmiate. “In particolare – spiegano i consiglieri Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Currò – abbiamo richiesto di integrare i fondi del Decreto Sicurezza per consentire la proroga ad almeno 30 ore settimanali dei 46 agenti concorsisti della Polizia Municipale e di dare anche garanzie ai pochissimi idonei in graduatoria; di prevedere interventi mitigativi immediati sul caro bollette; di prevedere una copertura finanziaria per garantire le tessere gratuite Atm per invalidi e disabili; di stanziare fondi per posizionare telecamere e fototrappole nelle zone dei torrenti per stanare i deturpatori ambientali seriali; prolungare anche per parte dell’anno 2023 l’esenzione dal pagamento del canone Cosap a tutte le imprese al fine di permettere la ripartenza delle attività commerciali ed imprenditoriali”.