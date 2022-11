Messina senz'acqua per tre giorni, Amam attiva le autobotti. Le zone interessate - Tempostretto

Sostituzione di una condotta idrica a Piazza D'Armi: sospensione idrica dal 26 al 28 novembre

MESSINA – Messina senz’acqua. A causa della sostituzione di una condotta idrica da 600mm a Piazza D’Armi si prevede nei giorni 26, 27 e 28 novembre la sospensione dell’erogazione idrica ed erogazione ridotta nei giorni 25, 29 e 30 novembre. Amam, Comune e Protezione civile si stanno attivando per garantire autobotti e assistenza ai cittadini. I giorni potrebbero variare, con l’assenso della prefettura, in base alle condizioni meteo.

Le indicazioni dell’Amam

Scive l’azienda: “Nell’ambito del più ampio programma d’intercettazione ed eliminazione delle perdite idriche della rete cittadina, Amam spa ha rilevato una cospicua perdita da una condotta in acciaio di diametro pari a 600 mm che collega il Serbatoio Montesanto al serbatoio Tremonti. Pertanto, al fine di effettuare l’intervento programmato di riparazione, consistente nella sostituzione di circa 70 metri di condotta posta all’interno di un tubo camicia non ispezionabile, si rende necessario interrompere l’erogazione idrica per 72 ore in una vasta area del comune di Messina.

Tale intervento è stato programmato, a meno di condizioni meteo avverse, nei giorni 25,26, 27 e 28 novembre 2022 e comporterà, nelle aree nel seguito indicate, l’assenza d’erogazione idrica nei giorni

26, 27 e 28 novembre ed erogazione ridotta nei giorni 25, 29 e 30 novembre”.

“Il nostro supporto ai cittadini con autobotti a presidio fisso”

In particolare, sottolineano i vertici della partecipata: “Per limitare il più possibile i disagi, Amam e amministrazione comunale, di concerto con la Protezione civile regionale e la prefettura, hanno messo in campo delle azioni di mitigazione quali la presenza di autobotti a presidio fisso delle aree interessate (verrà indicato a stretto giro l’esatto posizionamento) e, per le fasce di popolazione più svantaggiata (anziani e disabili), un servizio di assistenza domiciliare con gli operatori di Messina Social City. Per quanto sopra, è opportuno, nelle prossime ore, invitare tutta la cittadinanza, ricadente nelle aree indicate, a verificare preventivamente la funzionalità dei propri sistemi di accumulo d’acqua (serbatoi, cisterne condominiali, autoclavi) o, qualora presenti, dei pozzi privati, in modo da poter ridurre il disagio legato alla programmata interruzione dell’erogazione”.

Le aree interessate dall’interruzione dell’erogazione idrica