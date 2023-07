Messina Servizi, interventi tra Fondo Fucile e Gazzi: "Abbandonare i rifiuti è impensabile" - Tempostretto

L'azienda costretta a utilizzare anche il Bobcat e a impegnare "personale per diverse ore, distraendolo da impegni ordinari come lo spazzamento"

MESSINA – Due bonifiche con tanto di Bobcat per Messina Servizi, che tramite i propri canali ufficiali illustra gli interventi avvenuti in mattinata, il 22 luglio, a Fondo Fucile nei pressi dell’Istituto Minutoli, e l’altra nelle vicinanze del carcere di Gazzi. L’azienda spiega che si tratta di “due interventi straordinari per i quali si è dovuto impegnare personale per diverse ore, distraendolo da impegni ordinari come lo spazzamento. Non è consentito e non è pensabile che ancora oggi, si continui ripetutamente ad abbandonare i rifiuti quando c’è un servizio di raccolta porta a porta che consente a tutti quanti di poter conferire i rifiuti all’esterno accanto alle proprie abitazioni. Inoltre, un aspetto che dispiace è che troppo spesso i cittadini che vengono beccati e sanzionati pagano regolarmente e puntualmente la Tari. Non è quindi una questione di utenze fantasma, ma di mancanza di volontà da parte di alcuni cittadini che tra l’altro pagano per un servizio del quale non usufruiscono appieno”.

E poi la società partecipata guidata da Maria Grazia Interdonato lancia l’appello: “Impegniamoci di più per il decoro della città, per renderla ecosostenibile e pulita. I cittadini che pagano imparino anche a salvaguardare i propri interessi e ad usufruire dei servizi previsti, abbandonando l’apatia che spesso li colpisce”.

Articoli correlati