Messina. Servizio tranviario temporaneamente ridotto - Tempostretto

Il servizio è rimasto fermo per qualche ora, poi è ripreso parzialmente

“Si avvisano i signori clienti che, a causa di problemi tecnici, il servizio tranviario è temporaneamente sospeso. Si invita l’utenza ad utilizzare la linea Shuttle 100. Ci scusiamo per il disagio”.

Il breve messaggio si trova sul sito Atm. Non indicata né la natura dei problemi tecnici né una previsione dei tempi di ripristino del servizio.

“Ci sono stati problemi al pantografo – dice il presidente di Atm, Giuseppe Campagna -. Il servizio ripartirà tra poco”.

AGGIORNAMENTO

Si avvisano i signori clienti che, in data odierna, le corse da:

– Cap. ZIR : 14:20 – 16:00

– Cap. MUSEO: 15:05 – 16:45

Vengono sostituite con servizio bus linea 28.

PERCORSO ANDATA: CAP. ZIR – VIA BONINO – VIA LA FARINA – STAZIONE – CAVALLOTTI –

VIA S.M. ALEMANNA -SX V.S. MARTINO – DX VIA T. CANNIZZARO – DX CORSO CAVOUR – DX

V.LE BOCCETTA – SX VIA GARIBALDI – DX V.LE LIBERTA’ – CAP. MUSEO.

PERCORSO RITORNO: CAP. MUSEO – V.LE LIBERTA’ – VIA POLA – DX V.LE GIOSTA – SX VIA

GARIBALDI – VIA C.BATTISTI – SX VIA T. CANNIZZARO – DX VIA G. LA FARINA.

Tutte le restanti corse verranno svolte regolarmente a mezzo vetture tranviarie.