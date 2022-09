Messina. Settembre libri, la presentazione dell'ultimo libro di Francesco Bozzi - Tempostretto

Sabato 24 settembre a Villa Cianciafara (Zafferia)

MESSINA – Nuovo appuntamento sabato per il ciclo SettembreLibri curato dalla giornalista Milena Romeo e organizzato da Villa Cianciafara e Cara beltà-Sicilia, con la presentazione dell’ultimo libro del noto autore televisivo e teatrale Francesco Bozzi, in cui si affronta, con grande ironia e comicità, la filosofia di vita del palermitano e del siciliano, condensata in un solo termine, che diventa motto, grido di battaglia, modus vivendi. Si ride e si riflette con “La filosofia del suca” ultimo lavoro di Bozzi che da tre anni ha firmato gialli di successo. Lo ha pensato ogni filosofo, anche se magari non lo ha detto (o lo ha detto in un’altra lingua): suca.

L’argomentazione filosofica per eccellenza…

Si tratta infatti dell’argomentazione filosofica per eccellenza, perché ha molti significati e si può dunque inserire con profitto in diversi sistemi concettuali. Nel corso della storia, è stata capace di ispirare a Cartesio la prima (e migliore) versione del suo celebre Cogito. E non si tratta solo di un concetto centrale per la cultura del passato, ma anche di uno strumento per disegnare un futuro di armonia tra i popoli. Francesco Bozzi, siciliano e quindi filosofo, affronta in questo libro l’impresa di sviscerare le varie anime del suca, restituendone le molte sfumature ideali e sociali, storiche e psicologiche. Lo fa rinnovando la grande tradizione del dialogo filosofico, con buona pace di Platone. E con rigore concettuale e vis umoristica ci accompagna alla scoperta di una parola magica che ha cambiato la storia e può cambiarci la vita. All’incontro, che è con accesso libero ad esaurimento posti, interverranno Amedeo Mallandrino Cianciafara, Milena Romeo, Gianni Di Giacomo e naturalmente l’autore. Ciccio Bozzi è palermitano, dopo una laurea in Scienze politiche, diventa autore televisivo, teatrale e radiofonico, vivendo fra Roma, Terrasini, Cinisi e Zurigo. È l’autore di riferimento di Rosario Fiorello dal 2000, per il quale ha scritto tutti gli spettacoli televisivi, radiofonici e teatrali degli ultimi 20 anni.