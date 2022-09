Messina. Si è insediato all'Irccs il dirigente amministrativo Marianna Rando - Tempostretto

In vista delle nuove sfide dettate dai fondi Pnrr e dei 91 milioni di euro assegnati all’Irccs nel 2017

MESSINA – Si è insediata all’Irccs Centro neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina il dirigente amministrativo dell’Unità operativa complessa economico-finanziario e patrimoniale Marianna Rando. Si tratta di una figura di alta professionalità che risulta fondamentale per dare ulteriore vigore alle attività gestionali dell’Istituto anche in vista delle nuove sfide dettate dai fondi Pnrr e dei 91 milioni di euro assegnati all’Irccs nel 2017. La dottoressa Rando, messinese, classe 1980, è laureata in Economia e commercio e nel suo curriculum vanta, tre le varie esperienze professionali, una pluriennale attività lavorativa presso una società multinazionale di revisione e consulenza; inoltre, prima di superare il concorso pubblico a tempo determinato per dirigente amministrativo bandito dall’Irccs, ha lavorato per oltre cinque anni come collaboratore amministrativo al Policlinico universitario di Messina presso il quale ha richiesto un periodo di aspettativa.

Un’esperienza importante nel settore della sanità che oggi ha bisogno di figure dirigenziali specialistiche per riprendere in modo sempre più rapido e flessibile tutte le ordinarie attività dopo i difficili anni della pandemia. Soddisfatto il direttore generale Vincenzo Barone: «L’assunzione della dott.ssa Rando -spiega – che lavorerà in sinergia con il direttore amministrativo Maria Felicita Crupi, con il direttore dell’Uoc economico-finanziario e patrimoniale Candido Ialuna e con gli altri dirigenti già in servizio presso le varie unità operative, rappresenta un importante tassello per la gestione amministrativa dell’Irccs, istituto che si conferma punto di riferimento per il Sud Italia. Siamo contenti del fatto che a superare la selezione pubblica per il ruolo dirigenziale sia stata una giovane professionista messinese».