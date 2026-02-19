Germanà: “Uniti batteremo Basile”. E Salvini sogna “un presidente leghista in Sicilia”

Oggi il Direttivo regionale della Lega a Messina con collegamento con il segretario e ministro

MESSINA – “Nella città di Messina la maggioranza dei cittadini gravita attorno al centrodestra. Quando abbiamo perso il Municipio ciò è stato il risultato delle divisioni nella nostra area politica. E inoltre perché il candidato a sindaco è arrivato tardivamente o perché era anche sbagliato. Stavolta i tempi sono giusti e se il candidato dovesse essere l’avvocato Marcello Scurria, dopo il placet del tavolo politico del centrodestra, siamo convinti che si tratterebbe di una scelta giusta sia per la competizione elettorale che per amministrare Messina. Io alle scorse elezioni ero alleato di Basile e De Luca ma sono stati loro a tradire il patto con gli elettori. Questa volta è diverso: insieme, come centrodestra, vinceremo”. Lo ha dichiarato Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia, nel corso del Direttivo regionale del partito a Messina, a Santa Maria Alemanna.

In collegamento il leader e ministro Matteo Salvini e l’avvocata e senatrice Giulia Bongiorno. In presenza il vice segretario federale nazionale Claudio Durigon, senatore e sottosegretario di Stato al ministero del lavoro e delle Politiche sociali, e il vice presidente della Regione Luca Sammartino. Da parte sua Salvini ha annunciato la sua presenza il 28 marzo a Messina per la manifestazione sì ponte. E, promettendo fedeltà all’attuale presidente alla Regione, ha espresso anche un desiderio: “Siamo in crescita e avremo tanto tempo per immaginare che, dopo lo Schifani bis alla Regione, arrivi, perché no, anche un governatore della Lega in Sicilia” (fonte Blog Sicilia).

