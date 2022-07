Messina. Si è insediato il Consiglio della IV Municipalità - Tempostretto

Ora il quadro delle sei municipalità è completo

Il sindaco Federico Basile ha presenziato stamani, nella Sala consiliare presso la sede di via dei Mille, alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio della IV Municipalità. Nel porgere i saluti istituzionali al presidente della IV Circoscrizione Matteo Grasso ed ai consiglieri eletti, Basile ha augurato loro buon lavoro auspicando “un’azione amministrativa finalizzata al rilancio del territorio attraverso la partecipazione attiva delle singole realtà locali, garantendo maggiori servizi e nuove attività. Si completa oggi – ha detto – il mio viaggio all’interno delle Municipalità in occasione della prima riunione di insediamento. Mi è dispiaciuto ieri non potere partecipare alla seduta di investitura della V Municipalità, ma ero impegnato nell’audizione alla Corte dei Conti a Palermo. In occasione di queste visite istituzionali ho avuto modo di confrontarmi con il nostro territorio, con chi rappresenterà le richieste della comunità all’Amministrazione in un percorso di dialogo e confronto”.

All’incontro, oltre al presidente della IV Municipalità Grasso, hanno partecipato i consiglieri eletti Nicola Lauro, Maria Cristina Costanzo, Debora Buda, Antonio Giannetto, Renato Coletta, Andrea Migliardo, Gianfranco Luzza, Domenico Gabriele Ferrante ed Assunta Cavallaro.