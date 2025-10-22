Messina. Si fermano i lavoratori Atm: il 7 novembre sarà sciopero

Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti annunciano uno stop di 4 ore dopo non aver ricevuto alcun riscontro dall'azienda

MESSINA – Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno annunciato la prima azione di sciopero di tutto il personale Atm. Le organizzazioni sindacali spiegano di aver attivato la prima fase delle procedure di raffreddamento lo scorso 1 ottobre, “ma nessun riscontro è pervenuto da parte di ATM S.p.A. entro i termini previsti dalla vigente normativa”. E’ stata quindi attivata la seconda fase con nota del 7 ottobre 2025, “ma anche in questo caso – aggiungo – nessun riscontro è pervenuto da fonte aziendale e/o Prefettizia”. Esauriti quindi con esito negativo entrambi i tentativi obbligatori di raffreddamento e conciliazione “per assenza di disponibilità aziendale al confronto”, i sindacati hanno deciso di dichiarare la prima azione di sciopero di 4 ore che riguarderà tutto il personale dell’Azienda Trasporti Messina nella giornata del 7 novembre 2025, dalle ore 16:01 alle ore 20:00.

Le motivazioni dello sciopero

Nella nota trasmessa oggi Fit-Cisl, Faisa Cisal e Orsa Trasporti elencano le motivazioni che hanno portato allo sciopero: