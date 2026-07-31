Messina, si scava tra le macerie alla ricerca dei sei dispersi

Ore d'angoscia per i familiari delle persone rimaste nell'edificio dopo il crollo a Pistunina. Ecco chi sono

MESSINA – “I dispersi sono sei in questo momento: cinque di due nuclei familiari (Leone, una famiglia nota a livello imprenditoriale, e Magazzù, n.d.r.), all’ultimo piano, con un badante, e una ragazza che lavorava in un emporio di proprietà di una famiglia cinese. Dalle testimonianze acquisite dai diretti interessati non ne risulterebbero altri”. Così il comandante dei Vigili del fuoco di Messina Michele Burgio. E si scava tra le macerie, dopo il crollo di ieri pomeriggio a Pistunina, per ritrovare Carmelo, Sara e Rosa Leone, Santino Magazzù (marito di Rosa), lo srilankese Lhairu Warnakulasuriya e Alessandra Frazzica, che lavorava come commessa nel bazar cinese.

“Sono la figlia di Rosa Leone – scrive Clelia Magazzù sui social – mamma e papà sono ancora dispersi. Per piacere non chiamateli per non scaricare i loro cellulari, servono per le ricerche”.

In azione, per i vigili del fuoco, delle squadre speciali (Usar) per la ricerca e il salvataggio in ambiente urbano. Squadre specializzate nella ricerca sotto macerie. E che stanno operando anche con il supporto dei cinofili.

Mentre si scava, non si sentono voci e telefoni, è stato comunicato. Ed è una corsa contro il tempo per rintracciare i sei dispersi.

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