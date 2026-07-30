Crollo della palazzina, “al lavoro per spegnere l’incendio e trovare i sei dispersi” VIDEO

Il comandante dei vigili del fuoco di Messina Burgio fa il punto sulla situazione a Pistunina. "Un incendio difficilissimo da spegnere tra poco ossigeno e macerie"

MESSINA – “Dopo il crollo è avvenuto un incendio covante. Ovvero è un incendio impossibile da raggiungere. O, meglio, ci stiamo adoperando per raggiungerlo con la rimozione molto cautelativa delle macerie in modo che, una volta spento l’incendio (alimentato da un bombolone Gpl, n.d.r.), possono operare le squadre di ricerca e salvataggio”. Nei luoghi del crollo della palazzina a Pistunina a parlare è il comandante dei Vigili del fuoco di Messina Michele Burgio. E spiega: “L’incendio covante è un incendio che non è all’aperto e che si sviluppa con poco ossigeno, in un ambiente confinato, sotto le macerie”.

Il comandante continua a mettere in evidenza: “Questo tipo d’incendio sviluppa fumo intenso e non è possibile spegnerlo facilmente perché l’acqua di spegnimento si ferma sulle macerie. I dispersi sono sei in questo momento: cinque di due nuclei familiari (i Leone, n.d.r.), all’ultimo piano, con un badante, e una ragazza che lavorava in un emporio di proprietà di una famiglia cinese. Dalle testimonianze acquisite dai diretti interessati non risulterebbero altri dispersi”.

“Sulle cause c’è ancora un margine d’incertezza”

Per quanto riguarda le cause, il comandante dei Vigili del fuoco non si sbilancia: “Ancora è prematuro. Si tratta di un crollo molto grave. E questo ci induce ad approfondire prima di fare qualsiasi ipotesi. Ma di fatto le ipotesi sono due: o un cedimento strutturale o uno scoppio o esplosione. Nessuno in zona ha sentito l’esplosione? Si può confondere facilmente con il boato del crollo. Su questo c’è ancora un margine d’incertezza”.

La strategia per trovare i dispersi del crollo di Pistunina con le squadre speciali

Burgio mette in evidenza che “la ricerca dei dispersi è in corso e segue una strategia: quella di basarsi sulle testimonianze per l’individuazione dei siti dove potrebbero essere le persone da raggiungere. E abbiamo delle squadre speciali, denominate Usar, per la ricerca e salvataggio in ambiente urbano, specializzate nella ricerca sotto macerie. E che stanno operando anche con i cinofili, che sono un ulteriore supporto. In questo momento non si sentono voci e telefoni”.

Sono stati soccorsi tre operai che lavoravano al pianterreno in un supermercato chiuso perché in fase di ristrutturazione. Al momento del crollo si trovavano nella parte esterna della struttura. Gli operai hanno riferito che non erano presenti altre persone.

Trasportati al Policlinico di Messina, uno inizialmente codice rosso, i tre feriti non destano grandi preoccupazioni e uno di loro è stato dimesso.

In campo Vigili del fuoco di Messina, la squadra speciale Vdf di Catania, personale di Palermo e una squadra che era al lavoro a Niscemi per la frana ed è stata spostata a Messina.

Sia il Policlinico, sia il Piemonte hanno attivato il Peimaf (Piano di emergenza interno per il massiccio afflusso di feriti). Richiamati medici e personale di servizio. Sul luogo del crollo è stato allestito un presidio sanitario per prestare le prime cure ai feriti.

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