Messina Social City, botta e risposta tra Russo e Rinaldo sulla ricerca del direttore generale

Il consigliere del Pd: "Vigilare sul bando e sui prossimi passi". Il collega di Con De Luca per Basile: "Le sue sono polemiche strumentali"

MESSINA – L’avviso di selezione pubblica con cui Messina Social City sta ricercando profili per riempire una casella vacante, cioè quella di direttore generale, ha portato allo scontro politico tra Alessandro Russo del Pd e Raffaele Rinaldo di Con De Luca per Basile (lista collegata a ScN).

Russo dopo l’avviso: “Riferimenti a lauree non equivalenti”

Il primo, che aveva già evidenziato l’assenza del direttore nei giorni scorsi, dopo la pubblicazione dell’avviso ha diffuso una nota in cui ha sottolineato che “dopo due anni di vacanza ininterrotta, ci si è finalmente accorti che la prevista figura del vice direttore generale che sostituisce il direttore generale, è contemplata nello statuto aziendale per periodi di tempo molto limitati ed strettamente necessari prima di doversi procedere alla prioritaria individuazione di un direttore. Due anni sono passati e si saluta con molta soddisfazione la notizia che la Pasqua ha portato all’improvviso alla nuova selezione pubblica.

Non si può altrettanto essere soddisfatti, tuttavia, a seguito della lettura dell’avviso pubblico, laddove al punto 2.2, ove si individuano i titoli di studio richiesti per la selezione, si fa espressa menzione a una serie di lauree che non sono tra loro equivalenti: se i titoli di laurea dell’ordinamento del D.M. 509/1999, ossia di vecchio ordinamento, sono certamente assimilabili alle lauree specialistiche o magistrali attuali, ossia quelle che concludono un ciclo di studi di 5 anni, è lecito domandarsi se anche il solo titolo di laurea di primo livello, che come è noto concludere un solo ciclo triennale di studi universitari sia effettivamente equiparabile a titoli di laurea con durata ben maggiori, creando potenzialmente un effetto discriminatorio tra tutti i potenziali concorrenti”.

Russo ha poi concluso: “Sollevare qualche perplessità pure il requisito richiesto di esperienza pregressa in ruoli apicali, che pure è formalmente legittima: i due anni minimi richiesti sarebbero sufficienti ad assicurare una capacità gestionale e una relativa autonomia operativa ai vertici di un’azienda che investe milioni di euro ogni anno quando in bandi pubblici nel settore dell’assistenza sanitaria, a titolo di esempio, si richiede un minimo di esperienza pari ad almeno 5 anni? Spunti di riflessione che meritano certamente controllo e attenzione nei prossimi passaggi amministrativi, al fine di tutelare la serenità e la correttezza di un iter che si spera possa, dopo due lunghi anni, assicurare finalmente un direttore generale a questa azienda speciale”.

Rinaldo: “Ancora una volta polemiche strumentali”

E Raffaele Rinaldo ha prontamente risposto rispedendo al mittente le accuse. Il consigliere ha spiegato: “È quantomeno curioso che il consigliere Alessandro Russo abbia scelto proprio la giornata in cui la Messina Social City aveva pubblicato il verbale del Consiglio di Amministrazione relativo all’approvazione dell’avviso di selezione del nuovo direttore generale per sollevare, ancora una volta, polemiche strumentali. Appare evidente che l’intervento del consigliere Russo sia più dettato dalla necessità di mantenere visibilità politica che da una reale volontà di contribuire al buon funzionamento della nostra azienda speciale. In merito alla vacanza della figura del direttore generale, è doveroso precisare che lo Statuto dell’azienda speciale prevede, in modo del tutto legittimo, la possibilità che il vice direttore generale ne eserciti le funzioni in qualità di facente funzioni. Non è affatto previsto che ciò debba avvenire esclusivamente per ‘brevi e limitati periodi’, come sostenuto dal consigliere Russo”.

“Al contrario – ha poi concluso Rinaldo -, è proprio in attuazione dello statuto che l’azienda ha operato in questi mesi, continuando a garantire la piena operatività e trasparenza, e lavorando nel frattempo per l’individuazione di una figura apicale stabile. La pubblicazione dell’avviso per la selezione del direttore generale, avvenuta nelle scorse ore, dimostra se mai ce ne fosse bisogno, la volontà concreta dell’azienda di risolvere in modo strutturale questa situazione, nel pieno rispetto dello statuto e con la massima trasparenza. Mi auguro che il consigliere Russo voglia riconoscere e apprezzare l’importante impegno quotidiano che la Messina Social City profonde a favore dell’intera comunità messinese. Naturalmente, ogni realtà è sempre perfettibile, e restare aperti al miglioramento è un principio che ci guida ogni giorno, così come il confronto costruttivo, se portato avanti con senso di responsabilità e spirito di servizio”.