Messina social city chiede locali per anziani già spostati al Collereale. Gioveni: "Non sono pacchi" - Tempostretto

Dopo la chiusura di Casa Serena dello scorso gennaio ed in attesa dei lavori di ammodernamento. Il consigliere di Fdi: "Chiederò convocazione urgente della Commissione Servizi sociali"

MESSINA – “Quando avranno una stabile dimora gli anziani di Casa Serena vista l’ultima determina della Messina social city con la quale si cercano nuovi locali, nonostante il loro trasferimento al Collerale di 10 mesi fa?”. A porsi e porre l’interrogativo è il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenendo sull’ennesimo atto che riguarda la gestione degli anziani di Casa Serena. Il consigliere chiede la necessaria chiarezza. Dopo la chiusura di Casa Serena nel gennaio scorso per i lavori di ammodernamento finanziati dall’Agenda Urbana Po-Fesr 2014-2020 (che peraltro avevano avuto un’accelerazione dopo il blitz dei Nas) – ricorda Gioveni – gli anziani ospiti della struttura erano stati tutti trasferiti all’Ipab Collereale, al quale però sembrerebbe che la Messina social city non abbia ancora pagato l’affitto.

In più occasioni nel corso di questi mesi – prosegue il consigliere – avevamo chiesto lumi sullo stato dei lavori di Casa Serena, proprio per la necessità che gli anziani tornassero nel loro ambiente naturale, ma senza avere avuto risposta sui tempi.

E’ ovvio che adesso la determina emessa dal vice direttore generale della Messina social city con la quale si ricerca sul mercato un immobile finalizzato ad ospitare gli anziani (e che quindi dovrebbero essere nuovamente trasferiti in una nuova sede provvisoria) – evidenzia l’esponente di FdI – fa emergere inevitabilmente dei dubbi sia sulla reale tempistica per la riconsegna di Casa Serena, sia su un modus operandi dell’azienda che certamente non ritengo consono per i nostri anziani che meritano una residenza stabile e non certamente itinerante. Chiederò pertanto la convocazione urgente di una seduta della Commissione servizi sociali alla presenza del CdA della Messina social city – conclude Gioveni – affinché si faccia chiarezza su una vicenda piena di incognite di diversa natura: finanziarie, logistiche e programmatiche”.