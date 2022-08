Messina Social City. "L'estate addosso", ecco le graduatorie degli ammessi - Tempostretto

L'elenco degli ammessi e dei non ammessi

È stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Messina e dell’Azienda Speciale Messina Social City la graduatoria degli ammessi a “Estate Addosso 2022”, il progetto sperimentale promosso dall’Amministrazione comunale attraverso la Messina Social City che offrirà a 676 giovani l’opportunità di effettuare una esperienza lavorativa per questa ultima parte di stagione estiva.

A breve, i beneficiari ammessi saranno convocati dall’Azienda Speciale per i colloqui al fine di essere impiegati, nelle aziende ospitanti che hanno aderito al progetto. Riceveranno una borsa di 600 euro mensili per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, compresi domenica e festivi. Relativamente ai soggetti ospitanti, questi ultimi potranno aggiungersi alla lista sino al 2 settembre prossimo.

Ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 7 dell’avviso pubblico progetto sperimentale “ESTATE_ADDOSSO_2022” PON METRO 2014-2020 – REACT-EU – ME7.1.1.a – CUP F46F22000210006 sono pubblicate le graduatorie dei soggetti ammessi e non ammessi.

Gradautoria – Estate addosso 2022 – Elenco Ammessi

Gradautoria – Estate addosso 2022 – Elenco non Ammessi