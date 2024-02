Messina Social City seleziona personale a tempo determinato

Ecco i profili richiesti e come presentare la domanda

MESSINA – Messina Social City cerca personale. Da qui un avviso di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di personale amministrativo. I profili richiesti? Impiegati d’ordine di categoria C, livello economico 1 (Cat. C1) del Ccnl (Contratti collettivi nazionali di lavoro) Cooperative sociali per esigenze temporanee.

Dal 12 al 18 febbraio le domande

“La domanda dovrà essere presentata, tramite Spid, tra la mezzanotte del 12.02.2024 e le ore 23.59 del 18.02.2024, che è termine perentorio improrogabile, a pena di esclusione, sulla piattaforma raggiungibile dal link“, si legge nell’avviso.

Nella foto il Cda di Messina Social City, l’assessora Calafiore e il sindaco Basile a Messina, a Palazzo Zanca.

In allegato l’avviso.