Messina Social City, Uil chiede la revoca del bando per il personale Asacom - Tempostretto

Secondo il sindacato, "esiste già una graduatoria aperta" e si rischia una "disparità di trattamento"

MESSINA – Con una nota inviata ai vertici della Messina Social City, al sindaco Basile e all’assessorato regionale alla Famiglia, la Uil-Fpl ha chiesto la revoca del bando per il reclutamento di personale Asacom, dal momento che esiste già una graduatoria aperta. La nota è firmata dal segretario generale della Uil-Fpl Messina, Livio Andronico.

“La scrivente organizzazione sindacale – si legge nel documento – è venuta a conoscenza della pubblicazione di un avviso di selezione per soli titoli, per il profilo Asacom (Avviso del 14-07-2023 con scadenza 05-08-2023). Infatti, nonostante sia ancora in vigore la graduatoria precedente che terminerà di essere valida nel mese di agosto 2024 (Avviso del 18-08-2022), codesta amministrazione, ha scelto di pubblicare un nuovo bando per la formulazione di una nuova graduatoria per il reclutamento di personale Asacom”.

Per il sindacato, “tutto ciò appare davvero singolare”. “Non riusciamo a comprendere – aggiunge il segretario Livio Andronico a chi giova la pubblicazione del nuovo bando per il reclutamento di personale di pari profilo. Pertanto in considerazione del fatto che non è comprensibile quale graduatoria verrà utilizzata ed in che modo si intenda procedere al reclutamento del personale, si chiede la revoca in autotutela del provvedimento / avviso del 14/07/2023, evitando così eventuali disparità di trattamento cosi come, la possibile violazione dei principi di equità e giustizia cui dovrebbe sempre essere improntata un’azienda nata in seno all’amministrazione comunale. Trascorsi cinque giorni dalla presente, in caso di inerzia, la scrivente avvierà le azioni necessarie a tutela dei nostri associati”.

