Messina, sospesa attività di una Rsa: lavoratori in nero e scarsa sicurezza

Titolare multato per 15 mila euro dopo i controlli dell'Ispettorato del Lavoro e i carabinieri

Due lavoratori non denunciati e molte carenze in tema di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. E’ quel che gli ispettori del lavoro hanno trovato in una residenza per anziani di Messina.

I lavoratori in nero, addetti all’assistenza degli ospiti, oltre ad operare senza alcun contratto, senza formazione sui rischi specifici delle loro mansioni non erano stati neppure sottoposti a visita medica per verificarne l’idoneità lavorativa.

Nella struttura gli estintori non erano stati revisionati nei termini di legge, le vie di fuga non erano fruibili, mancava il piano di emergenza e non erano stati nominati i responsabili della sicurezza.

Per le violazioni lavorative e di sicurezza riscontrate l’ispettorato nazionale del lavoro ha sospeso l’attività e ha impartito prescrizioni in materia di prevenzione infortuni, staccando multe e sanzioni per circa 15 mila euro complessivi.

I controlli sono stati effettuati lo scorso 30 luglio anche in altre strutture per anziani della città. Impegnati i funzionari del Contingente ispettori INL Sicilia, i Carabinieri del NIL (Nucleo Tutela del Lavoro) e gli ispettori INPS di Messina.