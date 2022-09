Messina. Spacciatore investe agenti di Polizia durante la fuga: arrestato - Tempostretto

A bordo di uno scooter ha travolto due poliziotti nel tentativo di scappare

MESSINA – La Squadra Mobile ha arrestato un messinese di 34 anni, già gravato da precedenti. I controlli hanno riguardato la zona di “Mangialupi” dove sono stati predisposti servizi di osservazione anche nei confronti di soggetti già noti agli investigatori. Nel primo pomeriggio, gli uomini della Mobile hanno riconosciuto un soggetto, già noto negli ambienti dello spaccio, uscire velocemente dal portone di un condominio con un borsone sportivo e salire a bordo di uno scooter.

Insospettiti, gli operatori hanno quindi intimato l’Alt all’uomo il quale, nel tentativo di guadagnare la fuga, ha proseguito la marcia a tutta velocità investendo i due poliziotti più vicini per poi rovinare su un’auto in sosta. Riportata la situazione sotto controllo, gli agenti hanno rinvenuto all’interno della borsa 5 kg di hashish confezionati in panetti e 200 gr di cocaina pronti per essere immessi sul mercato dove avrebbero fruttato diverse decine di migliaia di euro. Dopo i controlli medici del caso per agenti e pusher, quest’ultimo è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e accompagnato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria al carcere di Gazzi.