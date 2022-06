Messina, spiagge incantevoli assediate dalla spazzatura - Tempostretto

Ci troviamo alla foce del torrente Papardo, nell'area che porta alla spiaggia di S.Agata. I bagnanti, per arrivare al mare passano tra la spazzatura.

Spiagge mozzafiato in cui operano indisturbati gli incivili. Succede spesso a Messina, città di mare. Ecco cosa scrive il lettore che ha inviato le immagini al numero WhatsApp 366.8726725: “Spiaggia di S.Agata: un mare meraviglioso ma per raggiungerlo bisogna passare tra le discariche che si trovano alla foce del Torrente Papardo. A chi compete la pulizia?”

Non mancano neanche ruderi di barche abbandonate, come quella nella immagine sottostante, e imbarcazioni ancora in funzione posteggiate sul litorale.

Spazzatura vicino alla spiaggia di S.Agata

Discarica di rifiuti con vista mare

Spazzatura con panorama mozzafiato

Che situazione tra barche e spazzatura!

Discarica foce Torrente Papardo