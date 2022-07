Messina. Spiaggia di S.Agata, appena pulita e già preda degli incivili. - Tempostretto

L'inciviltà è dura a morire a Messina. Ma non bisogna mollare la presa. La maleducazione non vincerà. Bisogna installare nuove foto-trappole

Qualche giorno fa una segnalazione WhatsApp al 366.8726275 denunciava una situazione di degrado alla foce del torrente Papardo nell’area che conduce allo splendido mare di S.Agata. Ieri, sabato2 luglio, la lettrice che aveva evidenziato la problematica ci invia un messaggio di ringraziamento: “Grazie al vostro articolo la spiaggia è stata ripulita. Sono molto contenta.” Le chiediamo, allora, di documentare fotograficamente la pulizia effettuata. Purtroppo, però, nell’adempiere gentilmente alla nostra richiesta, fa una disarmante scoperta: “Buona sera, già oggi gl’incivili sono arrivati, purtroppo!!!” e documenta il loro ritorno con la foto principale allegata a questo articolo.

Purtroppo, le cattive abitudini non si sradicano facilmente ma non bisogna mollare la presa. Suggeriamo. perciò, l’intallazione di foto-trappole anche in quest’area, prospiciente a un litorale meraviglioso. Anche l’attenta vigilanza dei cittadini residenti non deve arretrare di un millimetro. Perchè le istituzioni devono fare la loro parte, e in questo caso l’hanno fatta, ma la diffusione dei maleducati è così vasta che serve una mobilitazione civile contro di loro e la loro arroganza.

Di seguito le foto dell’area pulita da MessinaServizi:

Foce Torrente Papardo prospiciente spiaggia di S.Agata pulita

Area prospiciente spiaggia di S.Agata pulita

Spiaggia di S.Agata pulita con rottame di imbarcazione

Vista della spiaggia di S.Agata ripulita dai rifiuti

Articoli correlati