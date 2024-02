Messina, “spuntano” altre baracche a Giostra

La V Municipalità chiede che vengano inserite nell'ambito B del risanameno

Due aree non ancora incluse nell’ambito B del risanamento. Sono state individuate durante un sopralluogo della competente commissione della V Municipalità insieme al coordinatore di CittadinanzAttiva Antudo Giostra, Giuseppe Previti.

Si tratta dell’area baraccata sito nella parte a valle della Via 3/B, delimitata a nord dal Viale Giostra, a sud dal torrente Tara, a est dalla discesa Cuore di Gesù e ad ovest dall’aiuola intitolata ai martiri e vittime della mafia. Adiacente alla stessa zona, ma all’interno dell’isolato 13, insistono alcune fatiscenti baracche che ospitano altre famiglie.

Queste due aree verranno inserite in una proposta di delibera, che sarà in discussione lunedì, da trasmettere al Commissario delegato per il risanamento, Marcello Scurria, che ha mostrato, da subito, ampia disponibilità.

Le due zone – escluse sino ad oggi – possono essere inserite come parte integrante della via 3/B, già inserita nell’elenco delle aree da risanare dell’ambito B.