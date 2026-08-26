 "Subito la copertura dello stadio Franco Scoglio": l'appello di Carbone

“Subito la copertura dello stadio Franco Scoglio”: l’appello di Carbone

Redazione

“Subito la copertura dello stadio Franco Scoglio”: l’appello di Carbone

mercoledì 26 Agosto 2026 - 10:20

Il consigliere cita l'omologazione del Celeste e i 40 milioni di euro stanziati dalla Regione per gli impianti: "Ora o mai più"

MESSINA – Per realizzare una volta per tutte la ormai famosa copertura dello stadio Franco Scoglio bisogna lavorare “ora o mai più”. Questo è stato l’appello di Dario Carbone a poche ore da due annunci riguardanti gli impianti sportivi cittadini e regionali. Da una parte, infatti, Basile ha annunciato l’omologazione dello stadio Giovanni Celeste. Dall’altra la Regione Siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per il potenziamento dell’impiantistica sportiva in tutta l’Isola.

Due condizioni da sfruttare per quella che secondo il consigliere di Fratelli d’Italia è “un’occasione irripetibile”. Carbone ha spiegato: “Possiamo utilizzare il Celeste per i prossimi due anni per le gare dell’ACR Messina e, nel frattempo, cantierizzare finalmente i lavori di ammodernamento e copertura del Franco Scoglio, per renderlo davvero attrattivo, fruibile e comodo per le famiglie e per i tifosi, come chiede la città. Per farlo però bisogna superare l’inettitudine amministrativa che a livello locale da anni blocca tutto”.

E quindi, la proposta: “Il Presidente della Regione Schifani nomini un commissario straordinario ad hoc per lo Stadio Franco Scoglio, sul modello di quanto fatto a Taranto. Lì, grazie a un commissario, in due anni hanno ricostruito stadio, piscine e impianti. Con i 40 milioni regionali e le risorse del Credito Sportivo, reperire la liquidità sarebbe l’ultimo dei problemi. Basta volerlo”. Carbone ha anche spiegato di voler presentare una mozione urgente in Consiglio comunale con cui impegnare il sindaco e la Giunta ad accreditarsi sulla piattaforma regionale per ottenere i fondi e a chiedere la nomina del commissario straordinario”.

Carbone ha poi concluso: “Come ci scrivono tanti cittadini: talvolta i sogni possono diventare realtà, basta solo crederci. Ma soprattutto, basta agire. O ora o mai più”.

Un commento

  1. pippinu 26 Agosto 2026 11:44

    a Taranto egregio Consigliere hanno fatto quegli impianti per i Giochi del Mediterraneo……….non raccontiamo favolette….i 40 Milioni stanziati dalla Regione da quel che leggo sono per tutta l’impiantistica sportiva regionale, ne dovesse arrivare qualcuno per Messina potremmo al massimo ammodernare alcuni impianti sportivi che ne hanno bisogno veramente , ……. per coprire decentemente il Franco Scoglio altro che 40 Milioni ………………o il Credito Sportivo…….

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