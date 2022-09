Messina. Stadio Scoglio, consegnati i locali della foresteria FOTO - Tempostretto

Messina servizi ha consegnato i locali riqualificati al Comune di Messina

MESSINA – Messinaservizi Bene Comune ha consegnato i locali della Foresteria dello stadio Franco Scoglio al Comune. Dopo settimane di assiduo lavoro questi spazi sono stati riqualificati, e ora i locali, chiusi da anni, saranno nuovamente accessibili e pronti per la squadra di calcio di Messina. “Un altro impegno mantenuto per sostenere concretamente l’Acr Messina e rilanciare il team giallorosso e la città” fa sapere la partecipata del Comune.

Recentemente l’assessore Gallo e il presidente della commissione Sport di Palazzo Zanca, Raimondo Mortelliti, si erano espressi sullo stato dei lavori in modo molto ottimistico. Il vicesindaco aveva parlato di “lavori in dirittura d’arrivo […] impegno mantenuto”. L’idea, ribadita da Gallo, è vivere la struttura tutta la settimana anche per quanto riguarda il locale mensa e non soltanto il giorno della partita. Tra giorni, al massimo settimane, saranno anche ultimati gli interventi al Celeste che diventerà la sede degli allenamenti della prima squadra del tecnico Gaetano Auteri.

