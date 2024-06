Messina. Stasera la quinta “Notte dei Santuari”

Musica sacra e preghiera alla Basilica di Sant'Antonio. Eventi anche nella chiesa di San Francesco all'Immacolata e ad Alì Terme, Roccalumera e Monforte San Giorgio

Una grande sinfonia di preghiera per la Quinta edizione della “Notte dei Santuari” a Messina. Stasera dalle 20,30 e fino alla mezzanotte, in scena musica, cultura e sacralità per un evento che vedrà riuniti i santuari italiani, in preparazione al Giubileo 2025.

In città, il programma prevede il raduno (ore 20.30) nella chiesa di San Clemente da dove inizierà la preghiera e il pellegrinaggio per dirigersi, accompagnati dalle sonorità del flambeu (una chitarra acustica che produce un suono particolare), verso il santuario di Sant’Antonio. La Notte dei Santuari proseguirà con un secondo momento (ore 21.15) con un concerto di musica sacra del duo composto da Domenica Mastronardo al pianoforte e Claudio Raneri al sassofono. Il terzo momento (ore 22.15) sarà l’adorazione umanistica animata dal gruppo musicale “Il Resto d’Israele” del Rinnovamento dello Spirito e processione del Santassimo Sacramento all’interno della Basilica Antoniana. L’evento si chiuderà in preghiera poco prima di mezzanotte.

Interrotta solo nel 2020 a causa della pandemia, “La Notte dei Santuari” è promossa dall’associazione Collegamento nazionale Santuari in collaborazione con la Conferenza Episcopale italiana, l’Ufficio nazionale per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport e con l’Ufficio nazionale per la Pastorale delle vocazioni e l’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela. Altri eventi si svolgeranno nella chiesa di San Francesco all’Immacolata e in provincia nei Santuari di Alì Terme, Roccalumera e Monforte San Giorgio.