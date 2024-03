Messina. StrettArt, l’arte ha incontrato la città

Stamattina l'iniziativa di Officina del Sole e assessorato alle Poitiche giovanili

MESSINA – L’arte racconta la città nel segno di della partecipazione. Dopo Gran Camposanto e galleria Vittorio Emanuele, StrettArt, con estemporanee e visite guidate per scoprire i luoghi simbolo di Messina, è tornato oggi. Il punto di partenza di #strettartme alla Chiesa dei Catalani, per poi spostarsi in via Cardines, Quattro Fontane e infine al Duomo. A organizzare l’iniziativa l’Officina del Sole insieme con l’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Messina.

Sono intervenuti l’artista Lelio Bonaccorso, l’assessora Liana Cannata e Cristiana Laurà, coordinatrice dell’area istituzionale dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto (“Abbiamo collaborato con grande piacere, in sintonia con lo spirito dell’iniziativa”).

9,30/10:00 visita storica guidata con Daniele Ferrara

10,30/11:00 leggende e misteri di Messina con Giandomenico Ruta

11:30/12,00 spettacolo teatrale con Leonardo Mercadante

12,00/12,30 visita storica guidata con Marco Grassi

