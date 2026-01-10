Messina svegliata dal terremoto: forte scossa al largo di Reggio Calabria

Il sisma registrato al largo di Brancaleone, a sud-est della Calabria, ma avvertito distintamente nel Messinese: orario, magnitudo e profondità

MESSINA – Una forte scossa di terremoto ha svegliato Messina e Reggio Calabria alle 5.53 di stamattina. Secondo una prima stima di Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato a circa 70 km al largo di Brancaleone, piccolo Comune in provincia di Reggio. La scossa, di magnitudo intorno al 5.0 e registrata a una profondità di circa 65 km, è stata avvertita nettamente in gran parte di Messina.

Il Coc, Centro operativo comunale, sta predisponendo verifiche su eventuali segnalazioni della cittadinanza di danni a persone o cose. Attualmente non ci sarebbero state, però, chiamate di questo tipo.