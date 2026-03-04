Terremoto 4.5 a Ragalna. Avvertito in tutta la zona tra Catania e Messina

Tremano soprattutto i paesi etnei, anche a causa della bassa profondità

Un terremoto di magnitudo ML 4.5 è avvenuto con ipocentro 3 km a nord ovest di Ragalna (Catania), stamani alle 7.05 ad una profondità di 4 km.

Il dirigente generale della Protezione civile regionale ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità in tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.

Il sisma è stato percepito in tutta la zona tra Catania e Messina, soprattutto nell’area etnea, a causa della bassa profondità, ipocentro a soli 4 chilometri, praticamente superficiale e capace di sprigionare una forza sussultoria che ha fatto tremare mobili e infissi in un raggio di decine di chilometri.

Le segnalazioni sono arrivate soprattutto da Ragalna, Paternò, Belpasso, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, ma il tremore è stato nitido anche a Catania e lungo la fascia costiera fino a Messina.