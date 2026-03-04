 Terremoto 4.5 a Ragalna. Avvertito in tutta la zona tra Catania e Messina

Terremoto 4.5 a Ragalna. Avvertito in tutta la zona tra Catania e Messina

Marco Ipsale

Terremoto 4.5 a Ragalna. Avvertito in tutta la zona tra Catania e Messina

mercoledì 04 Marzo 2026 - 07:37

Tremano soprattutto i paesi etnei, anche a causa della bassa profondità

Un terremoto di magnitudo ML 4.5 è avvenuto con ipocentro 3 km a nord ovest di Ragalna (Catania), stamani alle 7.05 ad una profondità di 4 km.

Il dirigente generale della Protezione civile regionale ha disposto l’attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità in tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.

Il sisma è stato percepito in tutta la zona tra Catania e Messina, soprattutto nell’area etnea, a causa della bassa profondità, ipocentro a soli 4 chilometri, praticamente superficiale e capace di sprigionare una forza sussultoria che ha fatto tremare mobili e infissi in un raggio di decine di chilometri.

Le segnalazioni sono arrivate soprattutto da Ragalna, Paternò, Belpasso, Biancavilla e Santa Maria di Licodia, ma il tremore è stato nitido anche a Catania e lungo la fascia costiera fino a Messina.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO
Messina, “da città di passaggio a destinazione”: l’impatto di eventi, sport e concerti
Dal naufragio di Cutro tre anni fa ai migranti vittima del ciclone Harry
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED