Messina si svuota e invecchia: in dodici anni persi 21mila residenti

L'analisi demografica rivela un netto calo della popolazione più giovane e un aumento costante

MESSINA – Non solo una perdita progressiva di abitanti ma anche un marcato invecchiamento. Sono i risultati dell’analisi della serie storica della popolazione residente a Messina tra il 2012 e il 2024, che segna una diminuzione di circa 21mila residenti, da 242 a 221mila. Ma il dato più preoccupante emerge dalla composizione per fasce d’età.

I giovani in fuga e il crollo in età scolare

Il calo demografico è guidato dalla progressiva scomparsa delle fasce più giovani e attive.

La popolazione in età giovanile (15-29 anni) è diminuita drasticamente: si è passati dai 42.363 residenti del 2012 ai 34.042 stimati per il 2024. Questo dato riflette non solo una bassa natalità, ma anche una forte emigrazione di studenti e giovani lavoratori, con una perdita netta di oltre 8.300 persone in questa fascia.

Analogamente, le due fasce più piccole, pur partendo da numeri inferiori, mostrano una tendenza al ribasso costante. La popolazione in età prescolare (0-6 anni) è scesa da 14.674 a 10.437, mentre quella in età di scuola dell’obbligo (7-14 anni) è calata da 17.996 a 15.075.

L’aumento della popolazione anziana

In netto contrasto con la tendenza giovanile, la popolazione anziana continua a crescere. La fascia degli ultra 65enni (Popolazione Senile) è passata dai 45.970 residenti del 2012 a 53.426 stimati nel 2024.

Questo aumento costante (circa 7.456 persone in più) spinge al rialzo l’indice di vecchiaia della città. Nel 2024, la popolazione più anziana supera di gran lunga la fascia giovanile (15-29) e si avvicina sempre più alla popolazione in età adulta.

La stabilità della fascia adulta

La popolazione adulta (30-65 anni) mostra il calo meno accentuato e più lento, rimanendo la fascia più numerosa, ma anch’essa in flessione. Nel 2012 contava 121.911 unità, scese a 108.031 nel 2024. Sebbene la flessione indichi una perdita di forza lavoro, la sua relativa stabilità (pur nel declino generale) è l’unico argine, insieme alla crescita degli anziani, al crollo della popolazione totale.

La serie storica evidenzia quindi un forte squilibrio demografico che impone alla città non solo politiche per frenare lo spopolamento, ma anche strategie mirate ad attrarre nuove famiglie e a sostenere un tessuto sociale sempre più anziano.

