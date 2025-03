Il pino pericoloso del viale Italia non c’è più “ma il lavoro non è finito”

4 consiglieri della IV Municipalità lanciano l'allarme sul problema del verde pubblico "pericolante" sulla Circonvallazione

MESSINA – Quel che resta di un albero. Il pino a rischio di crollo, dopo ore di chiusura di un tratto del viale Italia. è stato rimosso. E sul tema tornano i consiglieri della IV Circoscrizione Ferrante, Luzza, Costanzo e Coletta: “Prendiamo atto con soddisfazione della rimozione del pino pericoloso nei pressi dell’incrocio con la via Tommaso Cannizzaro. Questo intervento dimostra che la sicurezza dei cittadini può e deve essere una priorità. Tuttavia, non è possibile limitarsi a episodi isolati: il problema del verde pubblico “pericolante” sulla Circonvallazione resta irrisolto. Lo dimostra il crollo del pino avvenuto il 28 febbraio a Piazza XX Settembre, una piazza molto frequentata, in particolare da bambini e studenti, data la presenza di un’area giochi e del dipartimento Unime. Oppure quello di qualche settimana prima sullo stesso Viale Italia, crollato sull’area militare nei pressi dell’intersezione col Viale Europa”.

“Servono interventi strutturali per gli alberi a rischio”

I quattro Consiglieri ritengono “inaccettabile che si continuino ad affrontare i problemi solo dopo che il pericolo si è già concretizzato, sfiorando l’irreparabile. La promessa dell’amministrazione di sostituire 570 pini risale ormai a maggio 2023, proprio dopo un precedente schianto sul Viale Regina Elena, anche lì vicino ad un parco giochi frequentato da famiglie con bambini piccoli, ma i fatti dimostrano che siamo ancora lontani da una vera soluzione. Proprio in quel periodo il Consiglio della IV Circoscrizione, su proposta del consigliere Ferrante, si riuniva per deliberare la richiesta all’amministrazione di un piano strutturato, concordato e trasparente per la gestione e la sicurezza del patrimonio arboreo sul tratto di Circonvallazione di loro competenza. Quella delibera non venne nemmeno trasmessa agli uffici competenti, violando di fatto l’art. 12 del vigente regolamento comunale sul decentramento amministrativo”.

Continuano i consiglieri: “Questi pini, pur contribuendo alla tenuta idrogeologica delle nostre colline, sono una spada di Damocle sulla testa dei messinesi, essendo il loro ciclo di vita giunto quasi al capolinea. Gli esperti stimano, infatti, che in un contesto urbano un albero possa vivere fino a circa 80 anni. A ciò si aggiungano i disagi creati dalle radici che deformano la strada, rappresentando un pericolo per i mezzi, specie a due ruote, con conseguente perenne esborso di centinaia di migliaia di euro del Comune, per provvedere periodicamente al rifacimento dell’asfalto. Continueremo a vigilare e a denunciare ogni situazione di rischio, perché la sicurezza e il decoro della nostra città non possono essere affidati alla buona sorte”.

Nel 2023 il lancio del progetto di sostituzione di 570 pini

Nel maggio 2023 l’annuncio da parte dell’amministrazione: un progetto quinquennale proposto dagli assessori Massimo Minutoli e Francesco Caminiti, concordato con Messina Servizi, tecnici e agronomi comunali. “Sono 570 i pini che verranno rimpiazzati nei prossimi 5 anni. La circonvallazione che va dal viale Europa alla Panoramica dello Stretto vedrà interventi per la sostituzione di tutte le alberature dato che il pino non è adatto alla sede stradale. Gli agronomi e i tecnici presenti a un tavolo tecnico hanno proposto la sostituzione dei pini con i lecci, essenze mediterranee delle stesse dimensioni ma più adatte alla collocazione”, era stato messo in evidenza.

Su questo chiediamo un aggiornamento alla stessa amministrazione.

