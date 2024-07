Messina. Tari, online esenzioni e riduzioni: nuovo portale per il controllo delle graduatorie

Pubblicati gli elenchi delle esenzioni e riduzioni per il 2024

MESSINA – Il Comune di Messina ha attivato un nuovo portale per il controllo della propria posizione nelle graduatorie degli avvisi per le esenzioni e le riduzioni TARI, anche per l’anno 2024. Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://serviziweb.comune.messina.it, è una piattaforma mobile-oriented, quindi accessibile anche da smartphone. Attraverso un’autenticazione sicura tramite Spid o Cie, i cittadini possono verificare rapidamente e comodamente la loro posizione nelle graduatorie per gli avvisi di esenzione o riduzione Tari degli anni 2023 e 2024.

Questo servizio permette di consultare le informazioni in modo semplice e immediato, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici comunali. Il sindaco Federico Basile e l’assessore Roberto Cicala hanno spiegato che l’implementazione del portale consente una rapida pubblicazione ed esposizione delle graduatorie, oltre a un accesso facilitato alle informazioni e ai servizi. Le graduatorie sono inoltre consultabili di persona presso il dipartimento servizi alla persona e alle Imprese, che si trova negli uffici del Palacultura. Il nuovo portale offre diversi vantaggi, come l’accesso facilitato 24/7 da qualsiasi dispositivo mobile, l’autenticazione sicura tramite Spid o Cie e la possibilità di ottenere informazioni immediate sulla propria posizione nelle graduatorie degli avvisi di esenzione e riduzione Tari.