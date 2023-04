Messina. Terra di Gesù raccoglie 1300 euro per la Casa della Misericordia - Tempostretto

Oggi l'iniziativa a Camaro Superiore, per la domenica delle palme, a sostegno di una struttura d'accoglienza per migranti e senza fissa dimora

MESSINA – Tutti venduti i cento bonsai d’ulivo per una raccolta di 1300 euro a sostegno della Casa della Misericordia. Per la domenica delle palme, sul sagrato della chiesa di Camaro Superiore, Terra di Gesù Onlus ha sostenuto una struttura d’accoglienza aperta 24 ore su 24, destinata a migranti, vittime di tratta, persona senza fissa dimora, profughi di guerra. Il tutto in totale gratuità e senza contributi pubblici.

I bonsai d’ulivo sono stati offerti dalla ditta Vivai Anania di Milazzo che, anche quest’anno, ha deciso di sostenere l’associazione presieduta dal cardiologo Francesco Certo.

La Casa Famiglia, gestita da Terra di Gesù Onlus e diretta da Mariella Costantino, si trova nei locali della parrocchia SS. Maria dell’Incoronata, con parroco monsignor Francesco La Camera.

Nella foto i volontari.