Messina. Torna CalcioFilia, il torneo in memoria di Nino Cucinotta

Appuntamento per la seconda edizione sabato 1 giugno alle ore 19 all'Ambiente Stadium di Bisconte

MESSINA – L’Associazione Nino Cucinotta organizza la seconda edizione del torneo CalcioFilia. L’evento avrà luogo sabato 1 giugno dalle ore 19 presso l’Ambiente Stadium di Bisconte in Via Polveriera n. 75). La seconda edizione del mini torneo CalcioFilia, organizzato dall’Associazione Nino Cucinotta, è una delle diverse manifestazioni per ricordare il giovane imprenditore scomparso nel 2021.

La giornata rappresenterà una significativa occasione per condividere con tutte le famiglie un momento di ricordo, ma anche di unione e divertimento, all’insegna dei valori dello sport. Il torneo di calcio, aperto a tutti, bambini compresi, vedrà fronteggiarsi tre differenti squadre, con tre partite dalla durata di 30 minuti l’una e con un totale di ben 45 giocatori. I partecipanti sono amici di Nino, tutti uniti, come lui, dalla stessa passione per il calcio.