Messina. Torna il Cortile Teatro Festival dall'11 luglio all'1 agosto - Tempostretto

Otto spettacoli con spazio alla danza e al circo contemporaneo

MESSINA – Otto spettacoli dall’11 luglio al primo agosto. A Messina torna Cortile Teatro Festival. Un’undicesima edizione con una corposa prima parte, in attesa di annunciarne una seconda successivamente. Varie location e un cartellone che si apre alla contaminazione artistica e a vari linguaggi: ecco le caratteristiche della rassegna.

Il Cortile Teatro Festival nasce da un’idea di Roberto Zorn Bonaventura e Giuseppe Giamboi. Il Castello di Sancio Panza organizza il Festival con la collaborazione del ristorante “A Cucchiara”, di Nutrimenti Terrestri, della multisala Iris, del Lido “Horcynus Orca” e con il sostegno di “Latitudini”, rete di drammaturgia siciliana, e di Caronte-Tourist. È in attesa della conferma del finanziamento ministeriale e comunale. La rassegna aderisce ad Arcipelago, la rete di Festival Siciliani.

Il debutto l’11 luglo con “Shots”

Si comincia l’11 luglio, nel Cortile del Palazzo Calapaj-D’Alcontres (accanto al Duomo, nella foto), con “Shots”, presentato da Mezzaria Teatro di Catania. Uno spettacolo di e con Francesco Bernava e Alice Sgroi.

Bernava e Sgroi in “Shots”, foto di Dino Stornello

Bonaventura: “Spazio anche alla danza e al circo contemporaneo”

Evidenzia il direttore artistico Bonaventura, regista teatrale: “Oltre il teatro sarà presente la danza. Ci saranno interventi urbani performativi, installazioni sonore, vedremo anche spettacoli di circo contemporaneo e ci sarà una sezione di teatro per bambini. Ci muoveremo in collaborazione anche con altre realtà: il festival di corti teatrali Teatri Riflessi di Catania, con cui assegneremo il Premio Cortile Teatro Festival (in scena il 12 luglio), e il Tindari Festival di Tindaro Granata con il Premio Palazzi che vedrà in scena, a Tindari, realtà del territorio che si sono fatte valere in campo nazionale”.

“Oggi più che mai rivendichiamo il ruolo dell’arte”

“Questa varietà di colori – dichiara Bonaventura – ci serve per sottolineare il ruolo dell’arte, deciso e decisivo in momenti storici come quello che attraversiamo. Momenti in cui la crisi minaccia di essere più forte di ogni uomo, in cui la negatività sembra essere l’unica energia a venirci a trovare, in cui sembra non esserci traccia di libertà”.

“Insistiamo – rileva il regista e direttore artistico – con il nostro modo, sul nostro territorio e sui nostri luoghi, cercando di portare storie su cui riflettere e da cui si possa ripartire per muoversi meglio in questa ingarbugliata matassa. Storie legate da un unico filo, quello dell’artista che le muove. L’artista dunque: è a lui che affidiamo questo festival, sperando sempre che «non voglia comprare né essere comprato»”.

Per informazioni e prenotazioni: info@cortileteatrofestival.it | 348.7967879 cortileteatrofestival.it.

Il programma della prima parte

11 LUGLIO

Shots

MEZZARIA TEATRO

Cortile Calapaj-D’Alcontres | h 20.45



12 LUGLIO | danza

Eufemia

GIORGIA LOLLI

Area Iris | h 21.30



17 LUGLIO | urban performance

Steli

STALKER TEATRO

Lido Horcynus Orca | h 18.30



18 LUGLIO

Lei conosce Arpad Weisz?

MENOVENTI

Cortile Calapaj-D’Alcontres | h 20.45

21 LUGLIO | installazione sonora

Chorea Vacui

TEATRINGESTAZIONE

Lido Horcynus Orca | h 21.00 e 22.00



25 LUGLIO

Le mille bolle blu

FILIPPO LUNA

Cortile Calapaj-D’Alcontres | h 20.45



26 LUGLIO | danza

Alter_azione / Metamorfosi

GAIA GEMELLI

Area Iris | h 21.30



1 AGOSTO | danza

Towers speaks

AGOSTINA D’ALESSANDRO

Cortile Calapaj-D’Alcontres | h 20.45