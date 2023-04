Messina, tuffo nell'Ottocento: un ciclo di conferenze per conoscere la storia della città - Tempostretto

Si parte giovedì 13 aprile alle 17 al Palacultura. A coordinare sarà Archeoclub, con l'assessore alla Cultura Caruso, il Museo regionale e la Soprintendenza

MESSINA – Si partirà giovedì 13 aprile al Palacultura, dalle ore 17, con il ciclo di conferenze su Messina nell’Ottocento. Coordinati dal presidente dell’Archeoclub di Messina, Dino Fazio, con la collaborazione della dottoressa Grazia Musolino, si punta a far luce sulla storia della città, analizzando le testimonianze figurative e gli aspetti culturale e artistici, oltre che sociali, dello Stretto di alcuni secoli fa.

Si partirà con l’intervento dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, che parlerà di “realtà culturale, scientifica e imprenditoriale di Messina nell’Ottocento”. A partecipare saranno anche Mirella Vinci, sopraintendente dei beni culturali, e Caterina Di Giacomo, già direttrice del Museo Regionale di Messina, che presenterà la sua relazione “La cultura artistica messinese nel secolo decimonono. Il riscatto della borghesia”.

Complessivamente ci saranno altre quattro conferenze tra aprile e maggio in cui saranno ospitati studiosi importanti, per tentare di far luce su ogni aspetto della cultura artistica messinese nel diciannovesimo secolo.