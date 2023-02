Messina "turistica": gli enti a confronto per idee e proposte - Tempostretto

Per l'assessore Caruso è stato "un avvio promettente" e ha proposto incontri periodici. In ballo la programmazione 2023

MESSINA – Messina programma l’attività turistica del 2023. Lo fa con un incontro del Laboratorio turistico, che ha visto protagonisti l’assessore al Turismo e al “brand Messina”, Enzo Caruso, i dirigenti dei dipartimenti turismo e tributi, la dottoressa Carbone e il dottor Conforto, e i rappresentati del servizio turistico regionale di Messina, della città metropolitana, dell’autorità di sistema, di Confcommercio, Confesercenti e Sicindustria.

La riunione

Una riunione in cui sono state messe sul tavolo idee, linee guida e proposte dei vari enti per approcciarsi al meglio in vista del ritorno di croceristi e turisti già dalla prossima primavera. Anche per questo l’assessore Caruso ha voluto proporre una convocazione periodica del tavolo tecnico, invitando anche gli operatori di settore e analizzando i dati relativi a monitoraggio e strategie messe in campo.

Caruso: “Avvio promettente”

Tra i temi trattati, la ricettività dei canali di promozione attualmente a disposizione, la normativa regionale per il codice Cir per le strutture ricettive, la compilazione dei format predisposti dall’amministrazione per acquisire i dati sull’afflusso turistico e l’imposta di soggiorno. Ma anche la proposta di adesione al marchio di qualità VisitMe. “Un promettente avvio – l’ha definito l’assessore Caruso – che si prefigge di mettere in rete, con la regia dell’Amministrazione, albergatori, ristoratori, trasportatori, operatori del settore turistico ed escursioni cittadine, per la realizzazione di pacchetti da promuovere mediante le Agenzie, i Tour Operator e gli stessi operatori del settore alberghiero/extralberghiero e commerciale”.