Messina. Un piano per il recupero delle aree esterne del Conservatorio Corelli

Il progetto redatto dalla Città Metropolitana prevede un investimento di circa 2,5 milioni. Tra gli interventi previsti anche la creazione del Parco della Musica, uno spazio da 150 posti

MESSINA – La Città Metropolitana di Messina ha presentato al Comune la proposta di progetto esecutivo per la riqualificazione delle aree esterne dell’edificio che ospita il Conservatorio Statale di Musica “Arcangelo Corelli” e la sezione Quasimodo dell’Istituto “Minutoli”, nel cuore della città.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), attualmente in attesa di valutazione per l’ottenimento del finanziamento necessario, è stato elaborato nell’ambito dello strumento di pianificazione territoriale strategica denominato FUA (Functional Urban Area) per lo sviluppo integrato dell’Area Urbana di Messina e del suo hinterland, attraverso interventi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027.

L’obiettivo è quello di riqualificare le aree degradate, promuovendo la transizione ecologica e digitale, migliorando i servizi pubblici e rafforzando il tessuto socio-economico.

Nell’elaborato redatto dalla Città Metropolitana di Messina, che prevede un investimento di circa 2,5 milioni di euro, sono indicati numerosi interventi di riqualificazione tra cui la creazione del Parco della Musica, uno spazio all’aperto per eventi culturali e musicali dotato di un auditorium da circa 150 posti, un “odeon” da 50 posti e sette chioschi tematici oltre alla realizzazione di aree verdi attrezzate e dello “SpazioGazziArte”, con installazioni artistiche a cielo aperto che favoriscono il dialogo tra arte e natura offrendo luoghi di relax e aggregazione.



In programma anche la riqualificazione di un’area destinata ad attività sportive e ricreative, con strutture adeguate e accessibili, e la sistemazione dell’area parcheggio esistente con la realizzazione di una nuova strada carrabile di servizio per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’intero comparto.

Un ruolo centrale sarà assegnato alla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego di tecniche di de-impermeabilizzazione del suolo, l’uso di materiali drenanti, sistemi per la raccolta e il riutilizzo delle acque meteoriche e la piantumazione di specie autoctone a basso impatto allergenico e favorevoli all’impollinazione naturale.

Il progetto non si limiterà alla trasformazione fisica degli spazi, ma si propone anche di potenziare il capitale sociale e culturale del territorio, con la creazione di spazi espositivi, laboratori, luoghi di incontro e iniziative rivolte alla partecipazione attiva dei cittadini e alla valorizzazione della cultura locale.

“Stiamo progettando un importante intervento di riqualificazione urbana – ha dichiarato il Sindaco Metropolitano di Messina, Federico Basile – che mira a trasformare le aree esterne dell’edificio che ospita il Conservatorio Statale di Musica Arcangelo Corelli e la sezione Quasimodo dell’Istituto Minutoli in uno spazio pubblico funzionale, aperto alla cultura, allo sport e alla socializzazione, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale”.