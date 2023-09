Messina. "Una battaglia per la riapertura della Casa dello studente" VIDEO - Tempostretto

Antonella Russo, che ha la delega universitaria nella segreteria del Pd Sicilia, a sostegno dell'Udu e per "il diritto allo studio"

intervista video con Antonella Russo (Pd)

MESSINA – “La Regione tuteli il diritto allo studio universitario”. Il Partito democratico interviene sulla Casa dello studente di Messina. Su quei “220 posti fantasma, in via Cesare Battisti, perché la struttura è chiusa da troppi anni”, come ha evidenziato il coordinatore dell’Unione degli studenti universitari, Damiano Di Giovanni. In occasione della manifestazione dell’Udu, davanti al rettorato in piazza Pugliatti, contro il caro studio, il caro affitti e la carenza di posti letto pubblici, la consigliera comunale Antonella Russo ha partecipato a nome del Pd Sicilia.

Una partecipazione in qualità di componente della segreteria regionale, con la delega nel settore dell’Università e della ricerca. Osserva la consigliera: “Non vediamo alcuna agevolazione da parte della Regione sia nel campo dei trasporti, sia degli alloggi, per gli studenti. I posti disponibili sono davvero pochi rispetto alle domande. Ho parlato con i ragazzi dell’Udu e proponiamo un tavolo tecnico per avviare un’interlocuzione con il presidente dell’Ersu, il rettore e il dipartimento competente a livello regionale. La prima battaglia è quella per la riapertura della Casa dello studente a Messina”.

