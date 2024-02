Messina, una parallela della litoranea diventa “Zona 30”

La complanare della via Consolare Pompea, nel tratto a sud del Torrente Pace, avrà un nuovo limite di velocità

MESSINA – Una “zona 30” a pochi metri dalla litoranea. Il dipartimento servizi manutentivi – servizio mobilità urbana, ha disposto con l’ordinanza 148 del primo febbraio un nuovo limite di velocità nella strada complanare lato monte di via Consolare Pompea, nel tratto a sud del Torrente Pace. Non si potrà transitare con auto e veicoli di ogni tipo a più di 30 km/h, per limitare le criticità che sono state espresse dai residenti della zona al corpo di Polizia municipale.

Nel documento è sottolineato come la strada abbia una “ridotta larghezza della carreggiata”, oltre a caratteristiche specifiche come la “sosta veicolare”, “l’assenza di marciapiedi in più tratti o la ridotta larghezza degli stessi” e “l’affaccio diretto sulla carreggiata stradale degli accessi alle abitazioni”. Facile intuire come il limite massimo di velocità a 30 km/h sia necessario, proprio viste le premesse, per garantire la sicurezza degli abitanti a tutte le ore del giorno e della notte.