Messina. “Una ragazza violentata nel padiglione H”, il Policlinico smentisce

Smentite le voci che giravano da giorni nelle chat

MESSINA – Messaggi che si sono rincorsi per giorni nelle chat di WhatsApp. Voci incontrollate sul presunto caso di una ragazza oggetto di violenza sessuale (o di un tentativo di violenza) ad opera di uno straniero al Policlinico. Oggi l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Martino” è stata costretta ad intervenire sulla vicenda con una nota ufficiale.

“Come Azienda – si legge nella nota – abbiamo appreso nelle ultime ore che, sui social e su diverse chat di messaggistica, circolano informazioni distorte relative a un presunto caso di violenza avvenuto all’interno del Policlinico universitario, nei pressi del padiglione H. Precisiamo che dai controlli effettuati non risulta alcun caso avvenuto all’interno del policlinico o nelle immediate vicinanze. Vogliamo rassicurare la popolazione e tutti i nostri dipendenti in quanto le informazioni risultano essere del tutto prive di fondamento”.