 Messina. Un'allieva di SyaDance ammessa alla scuola del balletto di Roma

domenica 14 Settembre 2025 - 10:35

Gli altri ballerini protagonisti al Teatro Antico di Taormina

Una delle allieve della scuola di danza SYAdance di Messina, Francesca Arrigo, è stata ammessa alla scuola del Balletto di Roma. Ha superato l’audizione e già da questo mese si trasferirà a Roma per continuare la sua crescita professionale ed artistica.

I suoi “colleghi” ballerini di SYAdance sono stati impegnati nella rappresentazione del balletto “Lo Schiaccianoci”, al Teatro Antico di Taormina, con le coreografie curate dal maestro Amilcar Moret Gonzales, coadiuvato dall’organizzazione del Balletto di Sicilia. 

Il progetto è nato da una selezione tramite concorso, seguita da lezioni con il maestro Amilcar per la costruzione coreografica e una serie di prove estive che hanno permesso ai ballerini di brillare su quel palcoscenico, vivendo e donando emozioni uniche.

